Secretaria Municipal de Educação define calendário de matrículas em Parnamirim

A Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) segue até a próxima sexta-feira (13) com a renovação de matrículas na rede pública de ensino. As matrículas para novos alunos e transferências serão iniciadas no dia 23 de janeiro. As inscrições podem ser realizadas na escola em que a vaga é desejada, ou nos polos de matrícula definidos pela SEMEC, no horário de 8h às 13h.

As matrículas da Educação Infantil serão realizadas nos dias 23 e 24. Já Ensino Fundamental I (anos iniciais e EJA níveis I e II), o período será 26 e 27 de janeiro. Por fim, nos dias 30 e 31, serão realizadas as matrículas do Ensino Fundamental II (anos finais e EJA níveis III e IV).

A Secretária de Educação do Município, Francisca Henrique, acredita que todas as vagas de ensino serão preenchidas em 2017 “O município possui mais de 25 mil vagas. Acreditamos que todas serão preenchidas neste ano. Estamos realizando um trabalho intenso para garantir a vaga de todos os estudantes”, afirmou.

Os pais devem comparecer aos locais de matrícula portando: cópia da certidão de nascimento, 3 fotos 3x4, declaração escolar ou histórico escolar e comprovante de residência dos alunos.

Lista de Polos de Matrícula (separados por bairro):

Centro – E. M. Augusto Severo

Cohabinal – E. M. Ivanira Paisinho

V. do Sol/Sta. Tereza – E. M. Hélio Galvão

Monte Castelo – E. M. Francisca Fernandes

P. de Areia – E. M. Nestor Lima

Santos Reis – E. M. Maria do Céu

Monte castelo (Jockey Club) – E. M. Luiz Maranhão

Liberdade – E. M. João Gomes

Parque Industrial – E. M. Manoel Machado

Nova Parnamirim – E. M. Maria Francinete

Pium – E. M. Raimunda Maria

Nova Esperança – E. M. Euliana Augusta

Pirangi do Norte – E. M. Erivan França

Rosa dos Ventos – E. M. Alzelina de Sena

Boa Esperança – E. M. Homero Dantas

Cajupiranga – E. M. Edmo Pinheiro

Cidade Verde – E. M. Brig. Eduardo Gomes