Torneio de Robótica First Lego League agita Natal até este sábado

Mais de 300 estudantes do Rio Grande do Norte participam, até este sábado (18), da etapa regional do Torneio de Robótica First Lego League 2017/2018. O evento, que começou nesta sexta-feira (17), é sediado no ginásio do Serviço Social da Indústria (Sesi) e reúne alunos de escolas públicas e privadas desafiados a investigar problemas e buscar soluções inovadoras sobre ‘Água’. O segundo dia de competições começa a partir das 8h. A entrada é gratuita.



Nesta temporada, a iniciativa conta com 18 equipes potiguares que disputam três vagas para a edição nacional, programada para abril do ano que vem em Curitiba (PR). Com a ajuda de robôs previamente programados, os grupos cumprem missões na mesa de competições em até três rounds de dois minutos e meio de duração em tarefas que envolvem entrega de objetos, captura e transporte de água. Vence quem fizer mais pontos.



Luiz Calebe Calixto tem 12 anos e estuda na Escola Municipal Professora Iapissara Aguiar, em Potengi, zona norte da capital. É por meio do Roboeduc Social, projeto sem fins lucrativos que aproxima o aluno de baixa renda com foco no ensino de programação e robótica, promovido pela Roboeduc, que Calebe estreia “com pé direito” na FLL. “Espero dar sorte para a minha equipe e, quem sabe, garantir vaga na etapa nacional que poderá me levar para conhecer o mundo”, comenta.







Futuro

Mais que programar robôs autônomos com a tecnologia LEGO Mindstorms e angariar soluções que podem ajudar o planeta, o FLL favorece a descoberta de novas possibilidades de carreira nas áreas de ciência e tecnologia.



Em sua segunda participação no Torneio de Robótica, Maria Eduarda de Oliveira, de 14 anos, sonha em torna-se engenheira. “É muito bom participar desses eventos antes mesmo de entrar para a universidade. Sou uma sortuda”, diz a adolescente que, junto com Luiz Calebe, mais cinco jovens e dois mediadores adultos, completam uma das equipes favoritas a representar o estado no brasileiro.



Além de desenvolver o protagonismo juvenil, o Torneio de Robótica First Lego League desperta nos estudantes a disseminação de valores sociais. “O maior requisito para todos os participantes, seguindo os preceitos internacionais da competição, é o respeito e a valorização do trabalho em conjunto, fundamentais para a construção de um mundo melhor”, afirma Anderson Vieira.