UFRN lança edital para escolha de logomarca comemorativa

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) torna público o lançamento do edital do concurso que objetiva a seleção de uma marca alusiva ao 60º aniversário da Instituição, com premiação de cinco mil reais.

Serão aceitas apenas propostas originais e inéditas pertinentes com a finalidade do concurso, produzidas por iniciativa dos participantes e inscritas individualmente. As inscrições ocorrerão de 23 de outubro a 3 de novembro de 2017.

Poderão participar do concurso servidores técnico-administrativos e docentes, ativos ou aposentados, bem como discentes da UFRN e pessoas físicas da sociedade. De acordo com o Edital, cada participante só poderá inscrever, no máximo, duas propostas.

A comissão julgadora será constituída por cinco membros, na condição de representantes indicados pelo Departamento de Artes, Departamento de Comunicação, Pró-Reitoria de Extensão, Editora Universitária e Departamento de Arquitetura.

Os critérios para a avaliação das propostas concorrentes são os seguintes: Criatividade, Originalidade, Comunicação, Aplicabilidade e Representatividade. O resultado final será divulgado às 14h do dia 8 de novembro de 2017.

A realização do concurso está sob a coordenação geral da Comissão Executiva do Sexagenário da UFRN, constituída pela reitora Angela Paiva Cruz em 8 de maio de 2017. A íntegra do edital do concurso foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 4 de setembro de 2017.

O edital pode ser visto aqui.

Organização

Duas comissões foram criadas pela reitora Ângela Maria Paiva Cruz para organizar as comemorações dos 60 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). São 21 servidores engajados no planejamento e execução dos preparativos. A Comissão de Planejamento tem 14 representantes e é presidida pelo assessor técnico da reitora, Tarcísio Gurgel, e a Comissão de Execução conta com sete integrantes e é presidida pelo pró-reitor de Planejamento, João Emanuel Evangelista.

Ambas têm representação de servidores e/ou gestores dos centros acadêmicos do Campus Central, campi do interior, unidades acadêmicas descentralizadas, superintendências, Gabinete da Reitora e das pró-reitorias. Representantes da Ouvidoria, da Assessoria de Comunicação (Ascom-Reitoria), do Museu Câmara Cascudo (MCC), do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) e o ex-reitor da UFRN, Geraldo Queiroz também integram as comissões.