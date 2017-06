UFRN prorroga prazo de inscrição para cursos técnicos a distância

Estudantes do Ensino Médio da rede estadual podem se inscrever em mais de 4 mil vagas nas áreas de Ciências Agrárias, Tecnologia da Informação e Saúde ofertadas em 33 municípios potiguares.



Foram prorrogadas até esta quarta-feira (21), as inscrições para os cursos técnicos do Mediotec EaD ofertados pela UFRN. Pelo Portal do Estudante no SIGEduc (www.sigeduc.rn.gov.br), estudantes do Ensino Médio da rede estadual podem se inscrever em cursos técnicos nas áreas de Ciências Agrárias, Tecnologia da Informação e Saúde. Os cursos, direcionados para jovens de idade entre 15 e 19 anos, serão realizados em 33 municípios potiguares.



A UFRN ofertará 4.810 vagas através da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), do Instituto Metrópole Digital (IMD) e da Escola de Saúde da UFRN (ESUFRN) em 16 cursos técnicos: Administração, Agroindústria, Agronegócio, Automação Industrial, Contabilidade, Cooperativismo, Eletrônica, Finanças, Gerência em Saúde, Informática para Internet, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Química e Redes de Computadores.



O MedioTec é uma ação da Rede e-Tec Brasil que oferta vagas em cursos técnicos concomitantes ao Ensino Médio e na modalidade de Ensino a Distância com encontros presencias. O objetivo é garantir que o estudante do Ensino Médio, após concluir essa etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo do trabalho e renda.



No Rio Grande do Norte, os cursos técnicos serão ofertados nos municípios de Acari, Angicos, Apodi, Assu, Caicó, Caraúbas, Ceará-Mirim, Currais Novos, Goianinha, Ipanguaçu, Itajá, Jaçanã, João Câmara, Lages, Macaíba, Macau, Martins, Monte Alegre, Mossoró, Natal, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, São João do Sabugi, São José do Mipibu, São Paulo do Potengi, Serra Negra do Norte, Severiano Melo, Touros e Vera Cruz.



O resultado da seleção será divulgado no dia 22 de junho de 2017 no SIGEduc e o início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2017. Para mais informações, contactar o coordenador geral da e-Tc, Max Lacerda, pelo telefone (84) 99973-1583 (coordenador geral e-Tec).