Agrônomo aposentado faz o Enem pela primeira vez para testar conhecimentos

Wenderval Gomes Agrônomo aposentado, Décio Cipriano, faz o Enem pela primeira vez e pretende cursar engenharia civil para desenvolver novos projetos.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como principal público os jovens estudantes, que buscam ingressar em uma universidade. Mas nem todos os participantes ainda irão iniciar uma carreira profissional. É o caso do engenheiro agrônomo aposentado Décio Cipriano, de 75 anos.



Seu Décio disse que resolver fazer o Enem pela primeira vez para testar os conhecimentos. “É bom a gente não esquecer as matérias do passado, por exemplo matemática. Há pouco tempo fui dar uma aula de álgebra e estava percebendo que estava começando a esquecer algumas coisas que aprendeu no passado. Então tem que se atualizar”, explicou.



Apesar de já estar aposentado, o agrônomo disse que também pretende expandir sua área de atuação profissional. “Eu pretendo me fundamentar mais na engenharia civil porque tenho alguns projetos na questão da irrigação no Nordeste. Já sou aposentado e pretendo encampar alguns trabalhos para tratar da questão da seca do Nordeste”, comenta.



Sobre o nível das questões, seu Décio admite que teve dificuldades no primeiro dia da avaliação. “A prova passada pulverizou de textos e o tempo era insuficiente. Minha expectativa para o dia hoje é melhor do que a do domingo anterior. Eu sou mais técnico do que humanista”.