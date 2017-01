Aprovada em Medicina na UFRN comemora 1º lugar

Ciências Aplicadas Maria Paula, de 17 anos, uma das alunas do Colégio Ciências Aplicadas, conquistou o 1º lugar do Sisu para o curso de Medicina na UFRN.

Maria Paula Ribeiro Dantas Bezerra, de 17 anos, uma das alunas do Colégio Ciências Aplicadas, conquistou o 1º lugar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o curso de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O Sisu seleciona as melhores médias do ENEM para ingresso em instituições públicas de ensino superior. O resultado foi divulgado na manhã desta segunda-feira (30), no site do Sisu.

A aluna obteve nota 818.1. “Fico muito realizada ao ver que tudo o que estudei e todo o tempo que me dediquei valeram a pena. O Ciências Aplicadas me ajudou a conquistar o maior sonho da minha vida e eu não tenho palavras para agradecer todo o apoio”, disse Maria Paula logo após ficar sabendo da colocação.

A aprovação está sendo comemorada no Ciências Aplicadas, juntamente com os professores e os mais de 30 colegas aprovados nas universidades. Para o diretor da escola, Alexandre Pinto, não existe sensação melhor do que ajudar os alunos a conquistarem seus sonhos.





Com apenas oito anos de existência, o Colégio Ciências Aplicadas conseguiu a melhor colocação de uma escola potiguar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ficando entre as 100 melhores do Brasil, segundo o ranking das escolas no rendimento do Enem 2015, que foi divulgado em outubro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Esta já é a quarta vez que o Ciências se consagra como melhor escola do Rio Grande do Norte, ficando em primeiro lugar no Enem por quatros anos consecutivos.