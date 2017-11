Candidatos se adaptaram às mudanças no Enem, diz Fred Lima

Wenderval Gomes/Nominuto Dica do professor aos participantes é que mantenham a tranquilidade e tenham sempre contatos com professores.

As alterações anunciadas no início do ano em relação ao novo formato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) preocuparam não só os candidatos como também os professores. Para o professor de Português e Redação do Lógico Cursos, Fred Lima, os participantes se adaptaram às mudanças.

“Tivemos tempo hábil para preparar os alunos. A questão que estava preocupando era em relação à nota zero na redação para quem ferisse os Direitos Humanos, mas o Inep disse que redação que ferir direitos humanos não terá nota zero”, falou Fred Lima.

Sobre o tema da redação, Fred disse que trabalha com eixos temáticos para que o aluno não aprenda apenas determinados assuntos. Ele aposta em temas voltados para violência urbana, sustentabilidade, lgbtfobia e desajustes sociais.

A dica do professor aos participantes é que mantenham a tranquilidade e tenham sempre contatos com diretores, professores e estejam entre os melhores para que a capacidade cognitiva seja valorizada.