Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas do Enem 2017

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve a participação de 4,3 milhões de candidatos em todo o país neste domingo (5). Dos 6,73 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, 30,2% não compareceram ao primeiro dia de provas. Esse é o maior índice de abstenção desde 2009, quando foram registradas 37,7% de ausência.



No total, 273 pessoas foram eliminadas no primeiro dia, sendo que 264 foram por descumprimento das regras gerais do edital e nove por terem algum equipamento identificado pelos detectores de metal. Em 2016, o exame teve 3.942 eliminações ao final do primeiro dia e 4.780 no segundo.

A próxima etapa do exame acontece no próximo domingo (12), com questões de Ciências da Natureza e Matemática.

