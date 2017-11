Confira o gabarito não oficial do 2º dia do Enem

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (12), teve questões de Ciências da Natureza e Matemática. Os candidatos tiveram quatro horas e trinta minutos para resolver as perguntas.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), os gabaritos oficiais serão divulgados apenas no dia 16 de novembro, mas professores do Curso e Colégio Objetivo elaboraram um gabarito extraoficial.

Confira: