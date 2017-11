Enem: candidatos chegam aos locais de prova e elogiam mudanças no formato

Wenderval Gomes/Nominuto Maria Fabiola, faz a prova pela terceira vez para tentar uma vaga no curso de Direito.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será aplicado no estado do Rio Grande do Norte para 159.484 participantes neste domingo (5) e no próximo (12). Os portões fecham às 12h, horário local, e os candidatos já se concentram nos locais de prova.

Maria Fabiola, de 30 anos, faz a prova pela terceira vez para tentar uma vaga no curso de Direito. Ela chegou cedo à UNP da Roberto Freire e elogiou o formato adotado nesta edição, pois acredita que o fato das provas serem aplicadas no intervalo de uma semana, cansa menos.

“A aplicação das provas de forma consecutiva cansa mais. Este ano deve estressar menos pois podemos separar a redação e as provas subjetivas”, disse Maria Fabiola. Neste domingo os estudantes farão provas de ciências humanas, linguagens e redação.





As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 40 municípios, mesmo número do ano passado, apesar do número de participantes ser 18,5% menor.

No Enem 2016, o estado teve 195.726 participantes. A queda no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio, tarefa que voltou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).