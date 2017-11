Enem termina sem registros de atrasados, correrias e ocorrências em Natal

Wenderval Gomes/Nominuto Fechamento dos portões no campus do IFRN e na UNP da Salgado Filho foi considerado tranquilo, sem qualquer registro de atrasados.

Sem registros de atrasados, correrias e ocorrências terminaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Natal. Neste domingo, os candidatos realizaram as provas dematemática e ciências da natureza (química, física e biologia).

No campus central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), no bairro do Tirol, a movimentação dos candidatos foi tranquila. Situação semelhante também no campus da Universidade Potiguar (UNP), na avenida Salgado Filho.

Pela primeira vez, a prova foi realizada em dois domingos. Hoje os candidatos tiveram quatro horas e 30 minutos para concluir a prova, com 90 questões objetivas. Segundo o professor Carlos André, do Over Colégio e Curso,as questões deste ano exigiram mais conteúdo específico das disciplinas.





"Realmente o Enem é decidido hoje. A prova antes era muito contextualizada, porém, percebemos que a cada ano ela vem se tornando mais difícil, mais parecida com um vestibular", analisa.

Agrônomo aposentado faz o Enem pela primeira vez para testar conhecimentos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como principal público os jovens estudantes, que buscam ingressar em uma universidade. Mas nem todos os participantes ainda irão iniciar uma carreira profissional. É o caso do engenheiro agrônomo aposentado Décio Cipriano, de 75 anos.



Seu Décio disse que resolver fazer o Enem pela primeira vez para testar os conhecimentos. “É bom a gente não esquecer as matérias do passado, por exemplo matemática. Há pouco tempo fui dar uma aula de álgebra e estava percebendo que estava começando a esquecer algumas coisas que aprendeu no passado. Então tem que se atualizar”, explicou.

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgado na próxima quinta-feira (16) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A correção das provas é feita usando a metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), em que o valor de cada questão varia conforme o percentual de acertos e erros dos estudantes naquele item.





Ambulantes encerram Enem 2017 com vendas abaixo do esperado

As vendas não foram umas das melhores para os ambulantes que estavam nos locais de provas do Enem 2017. Para seu Edvaldo Vicente, que trabalha há 25 anos em frente ao IFRN, o desemprego e a falta de dinheiro afetaram o comercio.

"Vendi, mas não o que esperava. Hoje aqui foi regular. Por exemplo, nos anos anteriores eu vendia umas três caixas de canetas, nesse ano vendi duas e meia. Bastante gente trouxe coisas de casa. O povo está sem dinheiro e isso acaba nos afetando também", desabafa.