Familiares acompanham candidatos e reforçam apoio no Enem

O apoio de familiares também é indispensável aos candidatos que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A mãe Ana Karina e o avô Luciano Dantas acompanharam Fernanda Dantas que faz o Enem pela segunda vez e tenta uma vaga no curso de medicina.

“Ficamos felizes em ver o esforço da Fernanda o ano inteiro. O momento agora é de alívio e de expectativa para colher os frutos que ela plantou. Ela se esforçou e merece entrar”, disse Ana Karina.

A candidata Fernanda Dantas disse que se preparou com estudos, cursinhos e simulados. Sobre a mudança no formato do Enem, ela afirmou que no começo não foi fácil, mas o cursinho ajudou na adaptação.

O resultado do exame será divulgado em 19 de janeiro de 2018 e não será mais dado por escola.