Operação Enem 2017 encerra sem registro de ocorrências

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) junto com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte realizaram, durante todo esse domingo (12), a segunda etapa da Operação Enem 2017. Os dois dias de prova foram considerados tranquilos pela equipe Sesed/PM, sem registro de ocorrência.Para o coordenador da Operação Enem 2017, tenente-coronel Castelo Branco, o trabalho foi considerado um sucesso pelo INEP. " A PM garantiu a livre circulação dos estudantes e das demais pessoas envolvidas no evento. O transporte de malotes, antes e depois da prova, também foi realizado sem nenhuma alteração", apontou.Além do efetivo policial nas ruas, a Sesed montou o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) unindo PM, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Cosern, Cesgranrio e Inep. "O GGI é uma ferramenta importante de monitoramento, possibilitando o acompanhamento em tempo real de qualquer incidente. Apesar de não termos tido nenhum registro, devemos estar sempre preparados", explicou a secretária de Segurança, Sheila Freitas.A Polícia Militar esteve em 40 cidades onde foram aplicadas as provas, sendo nove na região Metropolitana e 31 no interior do estado. Em escala extraordinária, cerca de 900 policiais foram empregados por dia, nos 299 locais de prova.