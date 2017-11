Para o professor Carlos André, desafio do Enem é lidar com espera de uma semana

Wenderval Gomes/Nominuto Para o professor Carlos André, o desafio é como o candidato vai lidar com uma semana de espera entre as provas.

As mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, este ano, será realizado em dois domingos consecutivos – hoje e 12 de novembro – e não mais em um único fim de semana traz uma desafio para os candidatos. Para o professor Carlos André, diretor do Over Colégio e Curso, o desafio é como o candidato vai lidar com uma semana de espera entre a aplicação das provas.

“Esse tempo de espera é o grande desafio e que pode afetar o psicológico do participante. Como ele vai reagir e como esse novo formato vai pesar no resultado final?”, questiona Carlos André.

Por outro lado, o professor defende que será positivo no que se refere ao cansaço, uma vez que dois dias consecutivos faz com que o aluno chegue ao segundo dia de prova "ressacado" e muitas vezes com o rendimento comprometido.

Carlos André disse seus palpites nos temas da redação e disse que pode ser algo voltado para bullying, fake News, imigração ou gravidez na adolescência.

Neste primeiro domingo, os estudantes farão provas de ciências humanas, linguagens e redação. No segundo, os testes serão de matemática e ciências da natureza. Até o ano passado, o exame era realizado em um sábado e um domingo, no mesmo fim de semana, e a prova de redação era aplicada no segundo dia de exame. Com a mudança, no primeiro domingo os estudantes terão cinco horas e meia de prova e, no segundo, quatro horas e meia.