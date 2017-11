Portões são fechados às 12h e candidato fica de fora do Enem 2017, em Natal

Wenderval Gomes/Nominuto "Fui fazer uma viagem a trabalho e cheguei agora. Por causa de dois minutos, perdi essa prova importante", disse Pedro.

Ao som de palmas e gritos, entrou a última candidata do Enem 2017, na unidade Roberto Freire, da Universidade Potiguar. No local, os portões foram fechados pontualmente às 12h, horário local.



O candidato Pedro Henrique, 25 anos, não conseguiu chegar a tempo. Com um atrasado de dois minutos, o estudante que faria o Exame pelo segundo vez, desabafou. "Fui fazer uma viagem a trabalho e cheguei agora. Por causa de dois minutos, perdi essa prova importante. Eu precisava desse Exame para cursar uma faculdade melhor. Infelizmente, em nosso país, algumas coisas são justas e outras injustas", disse.



No Instituto Federal do Rio Grande do Norte, candidatos precisaram correr para não perder o Enem. Sem cadeira de rodas à disposição, um estudante com deficiência física, ao perceber os portões fechando, caiu, e ao se ferir, desistiu de fazer a prova no local.

Em todo o estado, cerca de 159. 484 participantes devem realizar o Exame. Com mudanças, estudantes elogiam novo formato.