Primeiro dia de provas do Enem termina com tranquilidade em Natal

Wenderval Gomes/Nominuto Neste ano, o Rio Grande do Norte teve 159 mil inscritos; provas terminam com tranquilidade no primeiro dia.

Escravidão, Palestina, participação da mulher na política, futurismo, iluminismo, violência doméstica e Belo Monte, foram alguns dos temas que os candidatos encontraram nas provas do primeiro dia no Exame Nacional do Ensino Médio, realizado neste domingo (5), em todo o Brasil. Neste ano, o Rio Grande do Norte teve 159 mil inscritos. Provas terminam com tranquilidade no primeiro dia.



Na capital potiguar, os portões fecharam pontualmente às 12h. No Instituto Federal do Rio Grande do Norte, candidatos precisaram correr para não perder o Enem. Sem cadeira de rodas à disposição, um estudante com deficiência física, ao perceber os portões fechando, caiu, e ao se ferir, desistiu de fazer a prova no local.







Na UnP Roberto Freire, o candidato Pedro Henrique, 25 anos, não conseguiu chegar a tempo e ficou de fora do Exame. "Fui fazer uma viagem a trabalho e cheguei agora. Por causa de dois minutos, perdi essa prova importante. Eu precisava desse Exame para cursar uma faculdade melhor. Infelizmente, em nosso país, algumas coisas são justas e outras injustas", disse o aluno.



Redação surpreende alunos e professores



Com as mudanças no formato da prova, a redação foi realizada no primeiro dia, mas, o tema surpreendeu alunos e professores. Os candidatos tiveram que falar sobre os desafios para formação educacional de surdos no Brasil.







"Na parte objetiva, os alunos não têm do que reclamar. Na parte da redação, com certeza esse tema vai entrar para um dos piores resultados de todos os tempos. Acreditamos que a maioria das pessoas tiveram dificuldades", comentou o professor e diretor do Over Colégio e Curso, Carlos André.



Prestes a se formarem, alunas aproveitam dia para faturar



Enquanto centenas de norte-rio-grandeses se preparavam para fazer as provas do primeiro dia no Enem 2017, um grupo de estudantes do curso de Direito da Universidade Potiguar (UnP), prestes a realizarem a formatura, aproveitavam a oportunidade para faturar.







"Vimos aqui a chance de arrecadar mais dinheiro para a nossa formatura. Estamos vendendo água, canetas, doces e até combo com isso tudo junto. Os cartazes são para chamar a atenção. Estudamos direito, mas, somos quase publicitárias", brincou Richelly Dantas, 31 anos. "As vendas estão ótimas", acrescentou.



Candidatos recebem apoio antes das provas



Na unidade Roberto Freire da UnP, em todos os pontos e lados, candidatos contaram suporte. Cursinhos e instituições da capital potiguar, montaram stand para dar apoio aos inscritos no Exame. "Nosso objetivo é dar assistência ao aluno que vai fazer o Exame.







A preparação já foi feita, nesse momento, estamos preocupados com a parte humana, por isso estamos distribuindo água, lanche, canetas, e até mesmo dando uma palavra de encorajamento para quem necessita", esclarece Kiev Martins, coordenador pedagógico da Escola Preparatória da UnP.