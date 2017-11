Primeiro dia do Enem tem prova bem elaborada e redação surpreendente, analisa professor

Wenderval Gomes/Nominuto De acordo com o professor, o novo formato da prova proporcionou tranquilidade para os candidatos.

Prova bem elaborada e redação surpreendente, assim define o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2017, o professor Carlos André, diretor do Over Colégio e Curso. "Na parte objetiva, os alunos não têm do que reclamar. Na parte da redação, com certeza esse tema vai entrar para um dos piores resultados de todos os tempos. Acreditamos que a maioria das pessoas tiveram dificuldades", disse.



Violência doméstica, HPV, Chico Buarque, participação da mulher na política, futurismo, iluminismo e Belo Monte foram alguns dos assuntos que os candidatos encontraram nas provas do primeiro dia no Exame. "As questões estavam no mesmo nível da edição anterior. Como sempre, todas muito bem elaboradas", comentou Carlos André.



De acordo com o professor, o novo formato da prova proporcionou tranquilidade para os candidatos. "No ano passado, o aluno tinha um tempo desafiador, cerca de 40 minutos para fazer a redação. Nessa nova combinação, o aluno teve a vantagem de fazer a prova com mais calma, e ter um tempo razoável para desenvolver o tema em questão", explicou.



Neste domingo (5), os alunos fizeram provas de redação, linguagens e ciências humanas. Candidatos farão no próximo domingo (12), provas de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias.