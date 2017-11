Professor avalia como negativa proposta de redação do MEC para o Enem 2017

Reprodução Professor disse ainda que o tema é muito específico e diferente de como abordar violência domésticas que conta com leis, como a Maria da Penha.

“Desafios para Formação Educacional de Surdos” esse foi o tema da redação para a edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Para o professor de português e redação, João Maria, a proposta foi uma surpresa negativa.

“A proposta que o MEC escolheu para a redação deste ano foi uma surpresa negativa. Nem o próprio Ministério da Educação divulga políticas públicas sobre os desafios da educação para os surdos, como querem que os candidatos, maioria jovens do Ensino Médio, apresentem esses desafios”, disse João Maria, que é coordenador do programa Conexão Enem, da TV Assembleia.

João Maria destacou que se a ideia é tornar o assunto bem debatido no Brasil, então é preciso primeiro apresentar leis. “Até as secretarias de Estado são carentes de políticas voltadas para esse assunto, poucas apresentam projetos e leis sobre o tema”.

O professor disse ainda que o tema é muito específico e diferente de como abordar violência domésticas que conta com leis, como a Maria da Penha.

De acordo com o MEC, o tema da redação deste ano segue a tendência das últimas edições do Enem, que costuma abordar temas sociais. No ano passado, o tema foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Violência contra a mulher, publicidade infantil, lei seca e movimento imigratório também foram abordados nos últimos anos.



Hoje (5) é o primeiro dia de prova do exame, e também terá provas de linguagens e ciências humanas. Os candidatos têm cinco horas e 30 minutos para concluir a prova. O exame começou a ser aplicado às 13h30, no horário de Brasília, para cerca de 6,7 milhões de candidatos em todo o país.