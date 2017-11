Segundo dia do Enem tem prova menos interpretativa e mais técnica

Arquivo Para o diretor do Over Colégio e Curso, Carlos André, provas deste domingo tiveram os conteúdos cobrados com um nível maior de detalhamento.

Menos interpretativa e mais técnica, assim avalia a prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2017, o professor Carlos André, diretor do Over Colégio e Curso. Segundo a ele, as questões deste ano exigiam mais conteúdo específico das disciplinas. "Realmente o Enem é decidido hoje. A prova antes era muito contextualizada, porém, percebemos que a cada ano ela vem se tornando mais difícil, mais parecida com um vestibular", analisa.

Neste domingo (12), os candidatos realizaram as provas de matemática e ciências da natureza (química, física e biologia). Para o professor, o novo formato trouxe outros desafios. "Com essa proposta, os participantes têm um tempo de descanso, no entanto, é ilusão achar que a prova teria pouca conta. Muitos alunos estavam achando isso. Ficou mais evidente que essa avaliação tem características de uma prova destinada a estudantes de escolas privadas com alto nível", disse.





Os candidatos enfrentaram na prova de hoje a presença de conteúdos esperados, mas cobrados com maior nível de detalhamento. Entre os assuntos abordados na prova de matemática caíram razão e proporção, logaritmo, análise combinatória e probabilidade.

Pela primeira vez, a prova foi realizada em dois domingos. Hoje os candidatos tiveram quatro horas e 30 minutos para concluir a prova, com 90 questões objetivas. A aposta de Carlos André é que o MEC repense a avaliação. "O Enem não deveria ter 90 questões. É cansativo, e nada proveitoso para o candidato. Acredito que o Ministério da Educação reveja essa metodologia toda e faça uma reformulação", conta o diretor do Over Colégio e Curso.



*Foto 2: Estúdio 473