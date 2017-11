Transporte publico funcionará de forma diferenciada neste domingo para o Enem

A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), informa que o Sistema de Transporte Público operará de forma diferente durante o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que ocorre neste domingo (12).



De acordo com o secretário adjunto de Transportes, Clodoaldo Cabral, as linhas 08 (Redinha/Mirassol, via Rodoviária), 77 [Parque dos Coqueiros/Mirassol] e 79 [Parque das Dunas/Mirassol] vão ter um ônibus a mais em cada uma para ampliar a oferta. Além desse reforço, todas as linhas que retornam do Nordestão Cidade Jardim vão entrar no Campus da UFRN em todas as viagens depois que passar do shopping Via Direta, semelhante ao itinerário da linha 10/29 (Nova Natal/Nova Descoberta, via Campus).



Nas demais linhas, a operação será com a frota prevista para o domingo, mas com itinerários de dias úteis nas linhas que sofrem modificações.



Circular UFRN



A linha 588 (Circular UFRN) também irá operar com quatro ônibus para atender os estudantes durante o dia todo. O itinerário será igual ao do sábado, quando a linha só trafega pelo Anel Viário externo da instituição.



*Foto: Iuri Mello