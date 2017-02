UFRN: último dia de cadastramento para novos alunos será nesta quarta-feira

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) realiza nesta quarta-feira (8), o último dia de cadastramento para as vagas oferecidas pelo Sisu - Sistema de Seleção Unificada. O horário de atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, nas cidades de Natal, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. A lista com os documento necessários está disponível no edital do Sisu, especificamente no item 5.4. O documento está disponível no endereço www.prograd.ufrn.br.

Em 2017, a UFRN ofertou 6.898 vagas. Desde a sexta-feira (3), quando iniciou o período de cadastramento, cerca de quatro mil candidatos foram atendidos. A expectativa é de que o índice de matrícula chegue aos 60%. A pró-reitora de Graduação, Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá, salientou que o período para os candidatos manifestarem interesse em concorrer às vagas não-preenchidas, na segunda chamada, já teve início.

“Para concorrer às vagas em segunda chamada obrigatoriamente os candidatos devem acessar o site do Sisu, o www.sisu.mec.gov.br, e realizar o procedimento informando que deseja participar concorrendo à segunda opção. O prazo para isso é até esta sexta-feira, 10. Após isso, o MEC nos envia a lista de espera no dia 15 e no dia 18 nós divulgamos os convocados para a segunda chamada”, explicou a pró-reitora. Ela adiantou que o cadastramento, neste caso, acontecerá entre os dias 21 e 24 de fevereiro, separados por curso e cidade, de acordo com o conteúdo do item 5.3 do edital.