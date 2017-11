Unidos no amor e no Enem: casal espera mais tranquilidade no segundo dia de provas

Wenderval Gomes Neste domingo, os candidatos fazem as provas de matemática e ciências da natureza.

Em dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o amor está no ar. Ênio Yuri e Lorrayane Freire são namorados e decidiram se unir, também, na hora de compartilhar conhecimento."Tiramos um tempo para fazer uma revisão e foi bem proveitoso", lembra Ênio ao deixar a namorada no local de prova, UnP Salgado Filho.

O casal, que estuda no IFRN, vai fazer a prova pela terceira vez. Se no domingo anterior eles aprovaram a avaliação, nesse, o desejo é que as questões continuem 'tranquilas'. "O tema da redação para mim foi uma surpresa, mas, as demais perguntas foram ótimas. Espero que as provas deste domingo sejam ainda melhores, já que gosto da área de exatas", disse Ênio.

Lorrayane também está confiante. Em relação ao primeiro dia do Exame, a estudante relevou que perdeu muito tempo na redação e não conseguiu responder todas as questões. "Eu poderia ter me preparado mais, porém, agora não é hora de pensar nisso. Espero que dê tudo certo", conta.

