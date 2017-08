Agricultura irrigada tem gerado empregos e salvado o PIB do RN, diz José Vieira

Fladson Soares/Nominuto José Vieira disse que houve crescimento na geração de empregos em junho no setor agrícola do estado por causa da safra da fruticultura.

O presidente da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do RN, José Vieira, disse que a agricultura irrigada salvou o PIB (Produto Interno Bruto) do estado, gerando empregos e renda. "A seca acabou com a agricultura de sequeiro [que depende das chuvas], mas a irrigada foi mantida e, até certo ponto, ampliada", disse em entrevista neste domingo (20) para TV Tropical.

Vieira disse que houve crescimento na geração de empregos em junho no setor agrícola do estado por causa da safra da fruticultura. "Muitos produtores do Ceará vieram plantar frutas no Rio Grande do Norte em função da água que se encontra no subsolo potiguar, aumentando a produção local. O melão, a melancia e a banana são bons exemplos da nossa pauta de exportação", disse o presidente da Faern.

José Vieira disse que o RN tem hoje a principal empregadora rural do país, a empresa agrícola Famosa, que gera mais de 10 a 12 mil empregos nos períodos de safra. "A Famosa diversificou seus negócios. Ela não só produz melão. Produz peixes e até aspargos", informou.

O presidente da Faern disse que não dá para medir os prejuízos da seca no estado. "Diferentemente de uma enchente, onde as perdas são medidas em determinado momento, a estiagem corrói a economia ao longo de anos. Já são seis anos de seca no Nordeste, e caminhamos para o sétimo ano. Não dá para mensurar o estrago. Falam em perdas de R$ 5 bilhões, e R$ 6 bilhões. Mas esses números não são exatos, não refletem a realidade", explicou o produtor rural.

José Vieira considera que o pior da seca já passou. "Quem tinha de perder, largar a atividade ou resistir aos efeitos da estiagem já se organizou. Vivemos uma seca verde [onde a chuva que caiu resultou em pasto, mas não foi suficiente para o plantio] e as pessoas estão sobrevivendo", disse o presidente da Faern.

