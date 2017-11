Cassiano Arruda diz que maior desafio do jornal impresso é chegar ao público jovem

Fladson Soares/Nominuto Jornalista Cassiano Arruda contou a trajetória do Novo Jornal em quase 8 anos de circulação nas bancas de jornais de Natal.

“Valeu a pena. Repetiria tudo que foi feito, inclusive nos vários erros”, declarou o jornalista Cassiano Arruda Câmara ao comentar a experiência de editar o Novo Jornal, que deixou de circular na semana passa após 8 anos de atividades.

“O Novo Jornal foi um marco na imprensa potiguar, e pode ter delimitado o fim de uma era”, disse Arruda Câmara em entrevista à TV Tropical e ao portal nominuto.com neste domingo (5).

O jornalista contou a trajetória do veículo de comunicação desde sua saída do Diário de Natal, onde escreveu por mais de 30 anos sua coluna política Roda Viva. “O Novo foi uma consequência da coluna”, disse Cassiano Arruda.

Arruda não culpa a internet pelo fim do Novo Jornal. “Não, absolutamente. O planejamento do Novo já previa uma grande interação com a internet. As dificuldades de adaptação ou adequação é generalizada, em todos os veículos. Até a Rede Globo está buscando sua inserção no mundo digital”, disse.

Cassiano Arruda não acredita no fim do jornal impresso. “O grande desafio do impresso é conquistar o público jovem, que cada vez mais está engajado às plataformas digitais”, analisou.

Segundo o jornalista, o jornal impresso ainda detém a maior credibilidade entre os veículos de comunicação. "Existem muitos influenciadores e formuladores de opinião na internet, mas o mundo convive hoje com o problema das 'fake news'", disse Arruda.

