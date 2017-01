Rodrigo Lira fala da força-tarefa para revisão penal do sistema do RN

Ricardo Júnior/Nominuto Segundo o defensor, desde os acontecimentos em Manaus e Roraima que todo o sistema de justiça está envolvido no arrefecimento do sistema carcerário.

O defensor público do estado, Rodrigo Lira esteve no Jornal 96, nesta quarta-feira (18), para falar sobre a força-tarefa montada para desafogar sistema prisional do Rio Grande do Norte. A inciativa surgiu por recomendação da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia para que todos os estados criem forças-tarefa em todo o país com foco maior na situação de presos provisórios.

Segundo o defensor, desde os acontecimentos em Manaus e Roraima que todo o sistema de justiça está envolvido no arrefecimento do sistema carcerário e já na semana passada, durante reunião com o ministro da Justiça vários defensores públicos dos estados se reuniram com Alexandre de Moraes na tentativa de achar soluções para minimizar os efeitos da crise. “Uma das soluções foi a criação de forças-tarefas estaduais e aqui no RN a Defensoria Pública tomou atitude antes mesmo do episódio em Alcaçuz. A previsão inicial era prevenir a ocorrência desse tipo de evento”, falou.

Sobre a situação no RN, que já vem se arrastando a cerca de dois anos, Lira lembra que pela iniciativa do Judiciário a criação da força-tarefa só começou após as rebeliões no Norte, mas que no Rio Grande do Norte esse tipo de atividade já vinha sendo desenvolvido com menos visibilidade. “As defensorias publicas já têm como dever e missão constitucional a fiscalização regular do regular cumprimento da pena. Aqui no estado, por exemplo, já tivemos outras forças-tarefa com objetivos parecidos sem a visibilidade desse momento”, lembra.

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, no RN possui 45% dos presos em regime fechado são provisórios. E serão eles o foco de atuação da força-tarefa, fala o defensor. Que lembra, também, que a ideia não é soltar os presos nas ruas. “O objetivo dessa força-tarefa não é colocar presos nas ruas, sabemos que a maioria tem que continuar encarcerado e estão sendo responsabilizados por um erro que cometeram. Diferentemente disso, é atuar para aqueles presos que não oferecem risco à sociedade, que cometem crimes leves como furtos, apropriação indébita, estelionato, divida de pensão alimentícia. O foco são esses tipos de presos”.

Rodirgo lembrou, também, que atualmente o estado não possui um censo carcerário que permita descobrir qual a quantidade desse tipo de presos, inclusive esse é um dos objetivos da força tarefa. Veja a entrevista completa aqui: