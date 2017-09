Sidarta Ribeiro denuncia o desmantelamento da ciência e tecnologia no país

Fladson Soares/Nominuto Neurocientista Sidarta Ribeiro denunciou o sucateamento das pesquisas em ciência e tecnologia no atual governo de Michel Temer.

O neurocientista Sidarta Ribeiro, diretor do Instituto do Cérebro da UFRN e da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) disse hoje (3) que o Governo Temer ameaça todos os avanços em pesquisas da ciência e tecnologia no país. “Nós não seríamos o que somos hoje se não tivéssemos investidos em ciência e tecnologia em várias áreas, da Emprapa à Embraer. O que está sendo feito hoje [contigenciamento de verbas] é muito grave. A gente vai perder investimentos de décadas se isso não for revertido”, falou o professor em entrevista à TV Tropical e ao portal nominuto.com.



“O Brasil é um país que não nem primeiro mundo de ciência e tecnologia, não está na primeira divisão, mas também não é a última divisão. Nós somos um país que conquistou uma certa competitividade. Essa competitividade se faz com capital instalado [em equipamentos, técnicas e metodologias], mas sobretudo com capital humano, com pessoas, cérebros”, alertou Sidarta Ribeiro.

Ele informou que vários projetos aprovados no CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) são pagos com atraso, e geralmente com 10% do valor.

Ribeiro disse também que há equipamentos caros que necessitam de manutenção. “Muitas vezes não temos como fazer a manutenção de equipamentos que custam milhões por causa de uma simples substância que custa valor insignificante”, disse o professor.

“Nós estamos numa movimentação intensa para conscientizar a população brasileira sobre o mal que está sendo feito ao país. Quando a gente ataca a ciência e tecnologia de um país se compromete o futuro”, falou Sidarta Ribeiro.

Google

Ao lado da aluna Ana Raquel, do Instituto do Cérebro, Sidarta Ribeiro foi selecionado para uma bolsa do Google que vai durar um ano, podendo ser renovada. A pesquisa selecionada trata de deficiências cognitivas no ambiente escolar. O Instituto do Cérebro faz testes com a fala que revelam as deficiências de aprendizagem.

Maconha

Especialista nos efeitos da maconha na saúde humana, Sidarta Ribeiro defende a legalização de todas as substâncias consideradas ilícitas, entre as quais, as que compõem a Cannabis.

“A maconha é remédio, é um ótimo remédio, milenar, que foi perseguido pelas piores razões. Não estou dizendo que maconha é boa para todo mundo. Toda substância, toda droga, tem grupos de risco. Todas as drogas que estão na farmácia têm grupos de risco, basta ler a bula. Tratar a maconha como se ela fosse pior do que aquilo que está na drogaria é um erro”, disse o diretor do Instituto do Cérebro.

Sidarta Ribeiro defende uma legalização para estabelecer um ambiente regulado e controlado para evitar problemas em grupos de riscos, como os de menores de 18 anos, psicóticos, depressivos e gestantes e lactantes. “A liberação geral da droga é o que existe hoje onde a pessoa pode obter qualquer substância que queira de péssima qualidade e das mãos de pessoas suspeitas, e com uma corrupção generalizada do sistema”, explicou o professor.

DDE

