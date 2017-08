ABC anuncia Itamar Schülle como novo treinador

O ABC anunciou na tarde desta quinta-feira (31) o nome do novo treinador para comandar o clube no Campeonato Brasileiro da Série B. Itamar Schülle. de 50 anos, foi confirmado pela diretoria alvinegra e já deve chegar a Natal amanhã (1º).



Itamar Schülle assume o comando do Mais Querido na tentativa de escapar do rebaixamento para a Série C. Atualmente o Clube do Povo está na lanterna da competição, com apenas 16 pontos ganhos disputados em 22 jogos.



O novo treinador do Alvinegro estava à disposição desde o dia 1º de agosto, quando foi demitido do Botafogo da Paraíba.



Itamar Schüle terá praticamente uma semana para conhecer e preparar o elenco para o próximo confronto do Mais Querido, no dia 09 de setembro, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, contra o Santa Cruz (PE), no estádio Frasqueirão.