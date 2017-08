ABC demite o técnico Márcio Fernandes

Andrei Torres/ABC FC Técnico Márcio Fernandes não resistiu à derrota para o Internacional por 3 a 0 dentro de casa e foi demitido pela diretoria do ABC.

O ABC demitiu o técnico Márcio Fernandes. A decisão foi anunciada na manhã desta segunda-feira (21), mas a diretoria ainda não divulgou o nome do próximo treinador do Mais Querido.

A decisão foi tomada pelo presidente Judas Tadeu e membros da diretoria alvinegra, que se reuniu durante o domingo (20) para avaliar o desempenho do time e os últimos resultados.



O preparador físico Ranielle Ribeiro assumirá o comando dos treinos, enquanto a diretoria busca um novo comandante.

Márcio Fernandes assumiu o comando do elenco Alvinegro no lugar de Geninho no dia 20 de julho, mas não conseguiu reverter a situação complicada do Clube do Povo na Série B, atualmente em último lugar.

No ABC, o treinador esteve à frente da equipe em seis oportunidades, conseguindo apenas uma vitória (contra o Brasil de Pelotas), um empate (diante do Oeste) e quatro derrotas (Internacional, Paraná, Criciúma e Ceará). Nesse período, o Mais Querido obteve apenas quatro, dos 18 pontos disputados no Brasileirão.