ABC encara o Potiguar de Mossoró pela 6ª rodada do Campeonato Estadual

Andrei Torres/ABC FC O ABC quer a classificação antecipadar para a final do primeiro turno diante do Potiguar de Mossoró.

O ABC enfrenta o Potiguar de Mossoró nesta quarta-feira (8), às 19h15, no estádio Frasqueirão. A partida será válida pela 6ª rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar.

O Alvinegro é o líder da competição com 11 pontos e busca a classificação para a final do primeiro turno com uma rodada de antecedência, diante dos mossoroenses.

O treinador alvinegro, Geninho, relacionou 21 atletas para a partida.



O técnico não contará com o goleiro Júnior Beliato, o volante Márcio Passos e o atacante Túlio Renan, todos entregues ao Departamento Médico, e não terá o volante Felipe Guedes, que foi expulso na rodada passada e cumprirá suspensão.

Goleiros: Edson e Jota;

Laterais: Levy, Romano e Marquinhos;

Zagueiros: Léo Fortunato, Cleiton, Tiago Sala e Oswaldo;

Volantes: Anderson Pedra, Jardel, Arêz e Jhonata;

Meias: Erivélton, Gegê, Echeverría e Fábio Gama;

Atacantes: Nando, Caio Mancha, Dalberto e Berguinho.