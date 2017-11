ABC enfrenta nesta terça-feira o Brasil de Pelotas

Andrei Torres/ABC FC

O ABC entram em campo contra o Brasil de Pelotas (RS) nesta terça-feira (14), às 19h30 (Horário de Natal), no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). A partida será válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A comissão técnica abecedista definiu na manhã dessa segunda-feira (13), logo depois do trabalho tático realizado no estádio Frasqueirão, a relação com os jogadores convocados para a partida.

O técnico alvinegro, Ranielle Ribeiro, não contará com o volante Anderson Pedra, o meia Gegê e o atacante Nixon, entregues ao Departamento Médico, o goleiro Júnior Belliato e o volante Djavan, liberados para resolver assuntos particulares, e também não terá o volante Felipe Guedes, que recebeu uma proposta do futebol chinês e deixou o clube nesta segunda-feira (13).

A novidade é o retorno do lateral-esquerdo Eltinho, que está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição.

Confira a relação completa:

Goleiros: Edson e Gomes;

Laterais: Arês, Daniel, Eltinho e Alisson;

Zagueiros: Danrlei, Tonhão e Vinicius;

Volantes: Jardel e Araújo;

Meias: Erivélton, Berguinho, Fessin e Chiclete;

Atacantes: Matheus, Dalberto, Jackson, Lucas Coelho e Adriano Pardal.