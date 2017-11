ABC enfrenta o América Mineiro pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão

Andrei Torres/ABC FC

O ABC enfrenta na noite desta terça-feira (7) o América (MG), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida está marcada para 18h15 (Horário de Natal), no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

O treinador interino do Mais Querido, Ranielle Ribeiro, relacionou 20 atletas para a partida. O técnico segue sem contar com o lateral-esquerdo Eltinho, ainda em processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa, e não terá o zagueiro Cleiton e o atacante Nixon, vetados pelo Departamento Médico. Cleiton está com uma virose e Nixon sofreu uma entorse no tornozelo no treino da segunda-feira (6), o último antes da viagem.

Outro que não participará da partida é o volante Djavan, liberado para resolver assuntos particulares.



A novidade na relação é o retorno do meia Chiclete e do atacante Adriano Pardal, que estão recuperados de lesão e voltam a aparecer entre os convocados.



Confira a relação completa:



Goleiros: Edson e Júnior Belliato;

Laterais: Arêz, Daniel e Alisson;

Zagueiros: Danrlei, Tonhão e Vinicius;

Volantes: Anderson Pedra, Felipe Guedes e Jardel;

Meias: Erivélton, Gegê, Berguinho, Chiclete e Fessin;

Atacantes: Matheus, Dalberto, Lucas Coelho e Adriano Pardal.