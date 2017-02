ABC goleia o Potiguar e garante vaga na final do 1º turno

Andrei Torres/ABC FC O ABC não tomou conhecimento do Potiguar e goleou por 5 a 1, garantindo vaga antecipada para final do 1º turno do Estadual.

O ABC conseguiu mais um importante resultado no Campeonato Potiguar. Jogando na noite desta quarta-feira (8), no estádio Frasqueirão, pela 6ª rodada do primeiro turno, o Alvinegro enfrentou o Potiguar de Mossoró e goleou o adversário por 5 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Caio Mancha (2), Echeverría (2) e Levy.

Com o resultado, o Clube do Povo chegou aos 14 pontos conquistados e garantiu vaga na decisão do turno de forma antecipada. Faltando uma rodada para o fim da primeira fase, o Alvinegro não pode mais ser ultrapassado por mais de uma equipe na classificação geral.

O próximo compromisso do Mais Querido no Estadual está marcado para o dia 19, contra o Alecrim, em local ainda indefinido.