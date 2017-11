ABC perde fora de casa por 2 a 0 para o América Mineiro

Mourão Panda/América MG Giovanni abriu a vitória por 2 a 0 do América Mineiro contra o ABC, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão da Série B.

O ABC enfrentou o América (MG) nesta terça-feira (7), no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e acabou derrotado pelo placar de 2 a 0. Giovanni e Rafael Lima marcaram os gols do time mineiro.

Com o resultado, o Clube do Povo permaneceu com 28 pontos conquistados e continua na 20ª colocação na classificação. Já o América subiu para 63 pontos e se aproximou muito do acesso, se firmando no G-4 restando apenas 4 rodadas para o término da competição. Além disso, a vitória diante da torcida faz o Coelho igualar a pontuação do líder Internacional e entrar de vez na briga pelo título. A equipe americana está na vice-liderança apenas pelo critério do número de vitórias – são 17 triunfos americanos contra 18 do Internacional.

O próximo compromisso do ABC está marcado para sexta-feira (10), contra o Criciúma (SC), às 20h30 (Horário de Natal), no estádio Frasqueirão.



O jogo



A vitória americana começou a ser construída com o lateral-esquerdo Giovanni, que aproveitou um cruzamento na medida do lateral-direito Norberto e cabeceou no ângulo direito do goleiro Edson, que nada pôde fazer para evitar o primeiro gol do Coelho logo aos 23 minutos do primeiro tempo.



No segundo tempo, outro jogador americano apareceu usando bem a cabeça na área. Aos 25, o zagueiro Rafael Lima aproveitou cruzamento do meia Gerson Magrão e testou com muita força para consolidar o triunfo do Coelho.

Campeonato Brasileiro Série B

América Mineiro 2 X 0 ABC



Local: Arena Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Auxiliares: Carlos Berkenbrock (SC) e Alex dos Santos (SC)

Gols: Giovanni, aos 23’ do 1ºT e Rafael Lima, aos 25’ do 2ºT (América).

Cartões amarelos: Roger, Renan Oliveira (América); Erivélton, Arez, Jardel, Dalberto (ABC).



América Mineiro: Fernando Leal; Norberto, Roger, Rafael Lima e Giovanni (Pará); Ernandes, Juninho, Ruy (Renan Oliveira) e Gerson Magrão; Felipe Amorim e Bill (Edno). Técnico: Enderson Moreira



ABC: Edson; Arez, Tonhão, Danrlei e Daniel Nazaré; Anderson Pedra (Jardel), Felipe Guedes e Erivélton (Dalberto); Berguinho, Matheus (Lucas Coelho) e Fessin. Técnico: Ranielle Ribeiro



Público: 5.950

Renda: R$ 16.731,00