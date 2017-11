ABC perde fora de casa por 3 a 0 para o Brasil de Pelotas

O Mais Querido enfrentou o Brasil de Pelotas nesta terça-feira (14), no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e acabou derrotado pelo placar de 3 a 0.

O time gaúcho abriu o placar aos quatro minutos de jogo com Rafinha. Na etapa final, o Brasil sacramentou a vitória com gols de Marlon e Cassiano.

Com a terceira vitória consecutiva, o Brasil de Pelotas soma 48 pontos e está matematicamente garantido na Série B. Já o Clube do Povo permaneceu com 31 pontos e ficou na 20ª colocação na classificação.

O próximo compromisso do Alvinegro está marcado para o sábado (18), quando enfrentará o Oeste (SP) pela penúltima rodada da competição, às 16h30 (Horário de Natal), no estádio Frasqueirão.