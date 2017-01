ABC perde por 2 a 1 para o Atlético de Goiás e é eliminado da copinha

O ABC perde por 2 a 1 para o Atlético de Goiás na tarde deste sábado (7) e acabou sendo eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os goianos abriram o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com João Pedro, o alvinegro empatou com Kiko, mas João Pedro voltou arcar aos 41° da etapa complementar e deu a vitória à equipe goiana.

Com a derrota nesta última rodada, o ABC permanece momentaneamente na terceira colocação do grupo 12, com apenas 2 pontos, enquanto o Atlético de Goiás chegou aos seis pontos e assumiu a liderança da chave. No complemento da rodada, Atibaia e Vitória fazem o último jogo deste grupo.