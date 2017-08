ABC perde por 3 a 0 para o Internacional e amarga a lanterna da Série B

Andrei Torres/ABC FC Equipe do Internacional dominou toda a partida contra o ABC que ocorreu neste sábado no estádio Frasqueirão.

O duelo foi longe do estádio Beira-Rio, mas o Internacional atuou como se estivesse em casa jogando no Frasqueirão, onde venceu o ABC por 3 a 0 na tarde deste sábado (19), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Eduardo Sasha, D'Alessandro (pênalti) e William Pottker marcaram os gols que garantiram a quinta vitória seguida, que deixou o time a um ponto do líder América-MG (39 x 40 pontos). Na próxima sexta-feira (25), às 21h30, o adversário é o Paysandu, no Gigante.



Com a derrota do ABC e a vitória do Naútico na última terça-feira (15), o Alvinegro amarga agora a última colocação, com apenas 16 pontos, um a menos que o penúltimo lugar e a 8 pontos de distância para sair da zona de rebaixamento.



O Jogo



Com a escalação repetida pela terceira vez consecutiva, o Internacional ditou o ritmo da partida desde os primeiros movimentos. A primeira boa chance foi criada aos 8min, em chute de William Pottker, da entrada da área, que passou muito perto da trave esquerda. Na sua segunda investida, aos 16min, abriu o placar no Estádio Frasqueirão: D'Alessandro bateu escanteio, a zaga afastou parcialmente e Eduardo Sasha encheu o pé para fazer 1 a 0.

O gol deu toda a tranquilidade para o Colorado impor o seu futebol e manter o controle da partida. Aos 28min, Pottker invadiu a área e foi derrubado por Eltinho. O juiz deu o pênalti. D'Alessandro cobrou com precisão, no cantinho direito, e ampliou. Depois disso, o jogo esfriou um pouco, mas o Inter manteve a posse de bola e seguiu ocupando o campo ofensivo, sem ser ameaçado pelo ABC.





Logo na arrancada do segundo tempo, William Pottker aumentou ainda mais a vantagem colorada. Aos 5min, o atacante recebeu lançamento em profundidade de Cláudio Winck, entrou na área e chutou para a defesa parcial de Edson. No rebote, o próprio Pottker deu uma 'cavadinha' e tocou a bola por cima do goleiro para ampliar o escore. Foi o sétimo gol do atacante em 16 jogos.

Mesmo com o 3 a 0 no placar, o ímpeto do time de Guto Ferreira não diminuiu - esteve mais perto de marcar o quatro do que sofrer um gol. Aos 9min, Sasha recebeu passe no interior da área e bateu de primeira para a defesa salvadora de Edson. Pouco depois, Leandro Damião cabeceou e a bola saiu rente à trave esquerda. Aos 29min, Damião levou mais uma vez perigo no jogo aéreo, mas a bola saiu pela linha de fundo. Ao final do confronto, a comemoração foi grande entre os atletas e a torcida colorada no Frasqueirão! Mais três pontos na conta do Clube do Povo neste Brasileirão!



"O time encaixou. Estamos nos entrosando cada vez mais nesta sequência de jogos. De qualquer forma, vamos seguir trabalhando forte", disse William Pottker na saída do gramado.



Campeonato Brasileiro Série B

ABC 0 x 3 Internacional

Local: Estádio Frasqueirão

Gols: Eduardo Sasha (I), aos 16min do primeiro tempo, D'Alessandro (I), de pênalti, aos 29min do primeiro tempo, William Pottker (I), aos 5min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Eltinho, Bocão, Zotti (A); D'Alessandro (I).



Arbitragem: Felipe Gomes da Silva, auxiliado por Luiz H Souza Santos Renesto e Diogo Morais (Trio do Paraná).



ABC: Edson; Cleiton, Márcio Passos, Eltinho (Levy) e Bocão; Anderson Pedra, Vitor Júnior (Erivélton), Zotti e Tatá; Fabinho e Nando (Dalberto).Técnico: Marcio Fernandes.



Internacional: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e D´Alessandro (Nico López); William Pottker (Carlos), Leandro Damião e Eduardo Sasha (Camilo). Técnico: Guto Ferreira.