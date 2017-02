ABC quer recuperação na Copa do Nordeste diante do Itabaiana

Andrei Torres/ABC FC O ABC pretende conquistar a primeira vitória na Copa do Nordeste contra o Itabiana, na noite deste domingo, no estádio Frasqueirão.

O elenco abecedista realizou na tarde deste sábado (4), no estádio Frasqueirão, o último treinamento preparatório para o importante compromisso contra o Itabaiana (SE), válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. A partida está marcada para este domingo (5), às 19h (Horário de Natal), no Frasqueirão.



A atividade foi iniciada na sala de aquecimento do vestiário alvinegro. Comandados pelos preparadores físicos Ranielle Ribeiro e Flávio Paiva, os jogadores fizeram uma atividade com exercícios de flexibilidade e de liberação miofascial.



Na sequência, os atletas foram para o gramado do Frasqueirão, onde o treinador do Mais Querido, Geninho, reuniu o grupo no centro do gramado para uma rápida conversa e depois os jogadores separaram os times e participaram de um recreativo, o “rachão. No final, alguns atletas complementaram a movimentação com um treino de finalização.



O goleiro Júnior Beliato e o atacante Túlio Renan não treinaram e estão entregues ao Departamento Médico, em tratamento intensivo.



Depois do treinamento, Geninho definiu a relação com os convocados, que logo iniciaram o regime de concentração na Concentração Jorge Tavares de Morais.



O técnico não poderá contar com o goleiro Júnior Beliato e o atacante Túlio Renan, entregues ao Departamento Médico, além do volante Arêz, que foi expulso na rodada passada e cumprirá suspensão.



As novidades na relação são: o retorno do zagueiro Léo Fortunato, que está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição, e a presença do zagueiro Oswaldo, recém-chegado, que foi regularizado e aparece pela primeira vez entre os convocados.



Confira a relação completa:



Goleiros: Edson e Jota;

Laterais: Levy, Romano e Marquinhos;

Zagueiros: Cleiton, Léo Fortunato, Tiago Sala e Oswaldo;

Volantes: Anderson Pedra, Felipe Guedes, Márcio Passos e Jardel;

Meias: Erivélton, Gegê, Echeverría e Fábio Gama;

Atacantes: Nando, Dalberto, Caio Mancha e Leozinho.