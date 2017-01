América estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB

Canindé Pereira/América FC O técnico Surian inicia a caminhada junto ao América na Copa do Nordeste escalando 21 atletas para a estreia contra o Botafogo-PB.

O América enfrenta na noite desta quinta-feira (26) o Botafogo da Paraíba em seu primeiro compromisso na Copa do Nordeste 2017. O jogo acontece a partir das 21h30, na Arena das Dunas.



O técnico alvirrubro Felipe Surian também estreará na competição pela primeira vez. O comandante rubro falou sobre a expectativa para o "Nordestão".

"É uma competição muito importante. A gente tem que ter consciência que não deve perder em casa. Serão seis jogos, três em casa, então o ideal é vencer e buscar os pontos fora para que no quesito número de pontos em caso de desempate a gente esteja à frente e conquiste uma classificação" disse.



O Mecão faz parte do grupo E junto com mais três equipes, dentre elas Vitória-BA, Sergipe-SE e seu adversário Botafogo-PB.



Na competição do ano passado o América foi eliminado ainda na fase de grupos contra o Coruripe-AL num empate de 1 a 1 que resultou na eliminação das duas equipes.



Escalação para o time do América:



Goleiros: Vinícius e Fred;

Zagueiros: Richardson, Maracás, Lucas Bahia, Daniel e Paulão;

Laterais: Everton Silva, Danilo e Osmar;

Volantes: Filipe Alves, Michel Benhami, Memo e Judson;

Meias: Marcos Júnior, Michel Cury e Anthony;

Atacantes: Luiz Eduardo, Dija Baiano, Tony e Jean Patrick.



Ficha Técnica



Copa do Nordeste 2017



América x Botafogo (PB)



Local: Arena das Dunas

Horário: 21h30



Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (CBF- AL)

Assistente: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (CBF- AL) e Pedro Jorge Santos de Araújo (CBF-AL)

Quarto Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior (CBF-RN).