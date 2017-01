América recebe o Potiguar na Arena das Dunas

Facebook/América de Natal Confronto entre alvirrubros acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h, na Arena das Dunas.

Após empatar em 0 a 0 com o Santa Cruz, em partida que também foi realizada na Arena das Dunas, o alvirrubro de Natal terminou a primeira rodada com apenas um ponto, na 5ª colocação. Por outro lado, o time mossoroense venceu o Assu por 1 a 0 e por isso ocupa o terceiro lugar na tabela.

Para o jogo desta quarta, o técnico do América, Felipe Surian, já sinalizou que o volante Memo deverá substituir o jogador Marcos Júnior, expulso no confronto contra o Santa Cruz. “A primeira opção é o Memo devido às características de jogo, mas a gente ainda tem 24h para o jogo e vamos pensar um pouco mais”, revelou o comandante alvirrubro.

Segundo o treinador, o jogador entrou na última partida e desempenhou o que foi solicitado pela comissão, mesmo não estando 100% fisicamente. Surian também comentou o jogo de estreia do clube, onde o América ficou no empate sem gols com o Santa Cruz de Natal.



“Jogo de estreia já é cheio de carga emocional e aos 15 minutos perdemos um atleta, isso prejudicou a equipe. Tivemos algumas instabilidades em alguns setores, onde conseguimos ajustar taticamente, mas tecnicamente faltou um pouco de cada um, o que é natural por ser a primeira partida”, falou.



De acordo com ele, agora é corrigir os erros. “Tenho certeza que todos os atletas que entrarem em campo amanhã estarão mais centrados para desempenhar um bom futebol”, finalizou.

Campeonato Potiguar

América x Potiguar de Mossoró

Local: Arena das Dunas

Data: 18/01/2017

Horário: 21h

Árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior (CBF)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora e Francisco Jailson Fernandes da Silva (CBF) Quarto árbitro: Diego Neylton de Medeiros (CEAF)