Copa do Brasil: América busca classificação diante do Audax

Canindé Pereira/América FC Na primeira fase da Copa do Brasil, jogo único entre Audax e América define a equipe que segue adiante na competição.

O América estreia nesta quarta-feira (8) na Copa do Brasil e já encara um forte desafio para se manter na competição. O Alvirrubro enfrenta a perigosa equipe do Audax, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio José Liberatti, em Osasco (SP).



Com o novo formato da competição, o time visitante precisa no mínimo de um empate contra os donos da casa para seguir adiante. No entanto, a derrota elimina prematuramente o Mecão, já que não existe jogo da volta nesta primeira fase.



O técnico americano, Felipe Surian, relacionou 18 jogadores para a decisão. O desfalque ficou por conta do zagueiro Daniel Felipe, entregue ao Departamento Médico.



Confira:



Goleiros: Vinícius e Fred;

Zagueiros: Richardson, Maracás, Lucas Bahia e Paulão;

Laterais: Everton Silva, Danilo e Osmar;

Volantes: Filipe Alves, Memo e Michel Benhami;

Meias: Marcos Júnior e Michel Cury;

Atacantes: Dija Baiano, Raul, Tony e Jean Patrick