Copa do Brasil: América não resiste à pressão e é eliminado pelo Audax

Flickr/Audax O América resistiu durante quase todo o jogo, mas acabou deixou classificação escapar nos minutos finais diante do Audax.

O América foi até a cidade de Osasco (SP) para enfrentar o Audax na noite desta quarta-feira (8) pela Copa do Brasil e perdeu pelo placar de 1 a 0 com gol de Rafinha aos 39 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Alvirrubro está fora da competição e volta as suas atenções para a Copa do Nordeste e o Campeonato Potiguar.



O Alvirrubro volta a campo no próximo sábado (11), às 16h, para enfrentar o Vitória-BA, no estádio Barradão, em Salvador, pelo Nordestão.



FICHA TÉCNICA

Audax-SP 1 x 0 América

Data: 08.02.2017 – 19h30 (horário do RN);

Local: Estádio Prefeito José Liberatti, Osasco (SP);

Gol: Rafinha (39’/2ºT);

Cartões amarelos: Fred, Marcos Júnior (América)

América: Fred; Richardson, Maracás, Paulão e Danilo; Filipe Alves, Michel Benhami (Memo), Somália (Raul), Marcos Júnior e Michel Cury (Jean Patrick); Dija Baiano. Técnico: Felipe Surian

Audax: Felipe Alves; Felipe Rodrigues, André Castro e Betinho; Pedro Carmona, Léo Arthur, Marquinho e Danielzinho; Hugo, Ytalo e Denilson. Técnico: Fernando Diniz.