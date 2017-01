De cara nova, América enfrenta o Santa Cruz na estreia do Campeonato Potiguar

América de Natal Santa Cruz e América se enfrenta neste sábado na Arena das Dunas, a partir das 20h, em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Estadual.

Com vários jogadores novatos, muitos deles do Volta Redonda, equipe que se sagrou campeã da Série D em 2016 com o técnico Felipe Surian, o América espera ter uma temporada bem diferente da anterior.

No jogo de hoje, o América enfrenta o estreante Santa Cruz, atual campeão da segunda divisão do campeonato estadual. Para a estreia, Surian já disse já saber o melhor onze que vai começar jogando, mas não revela a escalação.

“Conseguimos fazer um elenco muito forte e a competitividade entre eles está muito boa, desde o gol até o ataque. Ainda tenho tempo para pensar e fazer algumas avaliações. Vou ter um pouco mais de cautela para observar e ter uma decisão final” disse Surian.

Apesar do técnico não confirmar a equipe que irá iniciar o jogo neste sábado, a expectativa é de que o América inicie a partida com Vinícius; Everton, Daniel, Maracás e Danilo; Filipe Alves, Marcos Júnior, Michel Cury e Jussimar; Dija Baiano e Luiz Eduardo.