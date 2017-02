Em jogo equilibrado, ABC fica no empate com o Assu no Edgarzão

Andrei Torres/ABC FC Fora de casa, o ABC empatou com o Assu por 1 a 1 e agora se prepara para desafio pela Copa do Nordeste.

O ABC enfrentou o Assu na noite desta quarta-feira (1), no estádio Edgarzão, na cidade de Assu, em jogo válido pela 5ª rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar, e acabou ficando no empate em 1 a 1.

O gol do Mais Querido foi marcado por Dalberto, enquanto Paulinho anotou para o time assuense. Com o resultado, o Clube do Povo chegou aos 11 pontos conquistados e segue na liderança isolada do primeiro turno.

O próximo compromisso do Alvinegro na competição está marcado para a quarta-feira (8), contra o Potiguar de Mossoró, às 19h15, no Frasqueirão. Antes, o ABC volta a campo pela Copa do Nordeste e enfrenta o Itabaiana (SE) no domingo (5), às 19h (Horário de Natal), no estádio Frasqueirão.