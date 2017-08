Escolinhas no Palácio dos Esportes começam a funcionar nesta terça-feira

A Secretária Municipal de Esporte e Lazer, Danielle Mafra, indica que as modalidades vão atender diversos jovens e incentivar a prática de esportes. "Temos estrutura para duas turmas de até 150 alunos por turno, desfrutando do esporte com qualidade, tendo orientação de profissionais de educação física e iniciando a prática esportiva num equipamento adequado e histórico para a nossa cidade", afirma.O futsal será praticado às segundas-feiras e quartas-feiras; já para vôlei, handebol e basquete, serão criadas turmas multiesportes às terças e quintas-feiras, onde os alunos vão poder ter contato com uma modalidade diferente por semana. O Palácio dos Esportes poderá atender até quatro turmas diferentes por dia, mistas e masculinas. Os horários das escolinhas são 7h30 às 9h e 9h às 10h30, pela manhã; 14h às 15h30 e 15h30 às 17h, à tarde.As inscrições podem ser realizadas na sede da Secretaria de Esportes, situada à rua Potengi, 409, por trás do Palácio dos Esportes. É necessário que o responsável da criança compareça no horário das 09h às 11h, de segunda-feira a sexta-feira, portando duas fotos 3x4, declaração de matrícula, comprovante de residência, RG e CPF do aluno e responsável. Mais informações é possível obter através do fone 3232-8911.