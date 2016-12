Ex-jogador do ABC lança livro sobre a histórica “Excursão de 73”

Divulgação/ABC

A histórica excursão do Mais Querido em 1973, quando o ABC se destacou como o clube brasileiro com maior tempo de permanência fora do país, sendo 108 dias jogando em gramados da Ásia, África e Europa, ganha mais um importante capítulo. No próximo dia 27, às 19h30, no Espaço Mais Querido, o ex-jogador abecedista e participante da excursão João Telino da Costa Neto estará lançando um livro sobre o grande feito.



Telino trará em seu livro “ABC – Da terra potiguar para as terras de além mar”, fotos marcantes com momentos da excursão, depoimentos dos companheiros que dividiram com ele os dias fora do país, relatos dos jogos e bastidores e muito mais.



“Desde a excursão, vendo as matérias dos jornais e toda a repercussão que tivemos, que eu pensava em escrever um livro. De um ano para cá comecei a recolher fotos, colher os depoimentos dos companheiros e aos poucos fui construindo o livro que com muito esforço consegui finalizá-lo”, comentou o ex-jogador, agora escritor.



O autor afirma que um feito como o do Clube do Povo precisava ser eternizado. “Fico muito feliz em poder registrar e eternizar um fato tão relevante. Vamos contar a história dentro do que foi história para o ABC e para o futebol potiguar”, destacou.



Toda a Frasqueira está convidada a prestigiar o lançamento do livro que conta detalhes de um dos grandes orgulhos da gloriosa história do Mais Querido.



Serviço:



Lançamento do livro “ABC – Da terra potiguar para as terras de além mar”

Data: 27/12

Horário: 19h30

Local: Espaço Mais Querido