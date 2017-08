Final do Sub-17 será disputada na Arena das Dunas com ação social e partida preliminar

O Campeonato Potiguar Sub-17 terá seu desfecho nessa quinta-feira (31), às 15h, na Arena das Dunas, com o duelo decisivo entre Palmeira e ABC. Foram cerca de dois meses de competições entre fase classificatória e semifinais. A decisão será disputada na Arena das Dunas e será a partida principal da tarde.



Antes da final do Estadual Sub-17 haverá a partida final da Copa Natal da mesma categoria. Para ter acesso aos jogos, o torcedor deverá levar um quilo de alimento não perecível, preocupação social da Federação Norte-rio-grandense (FNF).

Decisão na Arena das Dunas

A FNF viabilizou a realização da partida decisiva no palco potiguar de Copa do Mundo, a Arena das Dunas. A principal praça esportiva do Estado vem sendo o palco das finais dos torneios organizados pela FNF nesta temporada, como Estadual Sub-15 e Estadual Feminino Adulto, graças ao intermédio do presidente da entidade e membro de grupo de trabalho da CBF, José Vanildo, junto à direção do estádio. O presidente comentou sobre a importância de seguir proporcionando a oportunidade dos finalistas das competições organizadas pela FNF jogarem as decisões destes campeonatos na Arena das Dunas.

Seguir com a transferência dos jogos finais para a Arena das Dunas é proporcionar que esses jovens tenham a oportunidade que só jogadores profissionais tiveram, que é jogar num palco de Copa do Mundo. Fizemos isso no Sub-15, no Estadual Feminino e agora conseguimos novamente para o Sub-17. Ressalto sempre a importância da direção da Arena das Dunas nessa iniciativa, não colocando empecilhos para que esses jogos sejam realizados. São parcerias assim que elevam o futebol potiguar – afirmou Vanildo.

Final da Copa Natal Sub-17 será a preliminar da decisão entre Palmeira x ABC

A grande decisão da categoria Sub-17 não será a única atração esportiva da tarde da quinta. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Natal expediu um ofício ao presidente José Vanildo com solicitação para que a final da Copa Natal de Futebol Sub-17 entre Projeto 10 da Bola (Rocas) e Bad Boy (Soledade II) fosse realizada como partida preliminar da grande final do Estadual Sub-17. A partir disso, a FNF viabilizou a rodada dupla e o público poderá acompanhar a decisão do torneio municipal a partir das 13h30, antecedendo a final da competição estadual.

Ação Social recolherá alimentos não perecíveis como forma de entrada para os duelos

Além de transferir o jogo para a Arena das Dunas, a FNF também proporcionará uma ação social através da grande final. Os torcedores que desejarem acompanhar as partidas (ou uma delas) deverão levar um quilo de alimento não perecível ao estádio. Lá será feita a troca e o recolhimento da doação de cada torcedor. A expectativa da FNF é arrecadar mais de uma tonelada de alimentos na ocasião, doação que será endereçada a instituições de caridade ainda a serem definidas. O vice-presidente José Marques da Costa Neto, diretor da FNF responsável pelo futebol amador, comentou que a preocupação com o social deve ser responsabilidade das federações.

O apoio ao futebol amador é fundamental para o desenvolvimento do futebol local. Outro ponto que ressalto é a responsabilidade social da FNF enquanto gestora do futebol no RN. É papel de cada federação prestar serviço também no aspecto social no meio que estamos. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) desempenha um papel com atenção ao social em cada compromisso da seleção em solo nacional e essa boa prática buscamos trazer para a nossa realidade – afirmou o dirigente.