Fora da casa, América perde de 1 a 0 para o Sergipe pela Copa do Nordeste

Reprodução/EI Plus O América não resistiu à pressão do Sergipe e acabou perdendo por 1 a 0 no estádio Batistão.

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o Sergipe recebeu o América na tarde deste sábado (4) no estádio Batistão, e arrancou uma vitória em cima dos visitantes. Com gol de Jonas aos 22 minutos, o alvirrubro sergipano venceu por 1 a 0 e garantiu os primeiros três pontos na competição regional.

Mesmo com a derrota, o América continua em segundo colocado do grupo E, com um gol de saldo na frente do Sergipe. O outro jogo do grupo acontece amanhã (5) entre Botafogo-PB e Vitória-BA.







O jogo

No primeiro tempo, o Sergipe se manteve melhor em campo e pressionava os visitantes. As jogadas tinham o comando do lateral Vicente pelo lado esquerdo do campo. Fabiano e Hiago tiveram boas tentativas, mas o goleiro do América levou a melhor.

No segundo tempo, o jogo foi diferente e o Mecão passou a pressionar, criando boas oportunidades de gol, mas sem sucesso. Quando aos 22 minutos, o Sergipe conseguiu chegar ao gol em uma confusão na área dos potiguares.

Lelê cobrou escanteio e após bate-rebate na área, a bola sobrou nos pés do zagueiro Jonas que chutou forte fazendo a alegria da torcida colorada e dando números finais a partida.

Sergipe 1 x 0 América

Público pagante: 2.544

Não pagante: 345

Total: 2.889

Renda: R$ 50.344