Fora de casa, ABC encara o Baraúnas pelo segundo jogo do Estadual

Assessoria/ABC

A comissão técnica do ABC definiu no final da tarde desta terça-feira (17), depois do último treinamento da equipe, a relação com os jogadores convocados para a partida contra o Baraúnas.

O jogo, válido pela 2ª rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar, está marcado para esta quarta-feira (18), às 19h15, em Assu (RN). O treinador alvinegro, Geninho, relacionou 20 atletas para o compromisso.

O técnico do Mais Querido mais uma vez não contará com o meia Echeverría, ainda em processo de regularização, e também não terá o meia Gegê, recém-contratado, que intensifica os treinos físicos para recuperar o condicionamento.

Confira a relação completa:

Goleiros: Edson e Jota;

Laterais: Levy, Romano e Marquinhos;

Zagueiros: Léo Fortunato, Cleiton e Tiago Sala;

Volantes: Anderson Pedra, Felipe Guedes, Márcio Passos, Jardel e Arês;

Meias: Erivélton, Fábio Gama e Chiclete;

Atacantes: Nando, Túlio Renan, Dalberto e Caio Mancha.