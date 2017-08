Futebol feminino do Brasil chega à final da Universíade

A seleção brasileira de futebol feminino se classificou hoje (26) para a final da Universíade de Taipei. Na semifinal, contra a Rússia, as brasileiras marcaram um gol aos 29 minutos do primeiro tempo e conseguiram segurar a vitória em um jogo com a posse de bola apertada e mais chutes a gol para as adversárias.

A disputa pela medalha de ouro está marcada para a segunda-feira (28), contra o Japão, às 20h.

O futebol masculino não se classificou para a segunda fase da competição, mas continua a jogar para definir seu ranking na competição. No jogo de ontem, os adversários foram os americanos, que perderam por 3 a 1. O próximo jogo será contra a Coreia do Sul, amanhã (27).

Atletismo

O Brasil chegou a três finais do atletismo hoje, mas disputou apenas duas. Após conseguir o tempo necessário para chegar à disputa de medalha, Aldemir Gomes foi desclassificado porque, segundo os árbitros, ele teria pisado na linha durante a corrida da semifinal.

No lançamento de martelo, Mariana Marcelino disputou a final diante da torcida empolgada que lotou o Estádio de Taipei e ficou na sétima posição.

A brasileira Tatiane Raquel da Silva competiu na última final da noite, a prova de 3 mil metros com obstáculos. Com o tempo de 10:22:21, ela terminou na nona colocação.