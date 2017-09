Globo enfrenta o Operário no 1º jogo da final do Brasileirão Série D

Rhuan Carlos/GloboFC Jogadores do Globo realizaram um último treino no sábado antes do primeiro jogo da final do Brasileirão da Série D.

O Globo enfrenta neste domingo (3) o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Série D. A partida contra o Operário (PR) será realizada às 17h, no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim.



O técnico da Águia, Luizinho Lopes, tenta afastar qualquer situação de favoritismo para os donos da casa e pediu foco do grupo. Na manhã do sábado (2), o elenco realizou o último treino antes da decisão.



As atividades tiveram início de uma forma bem descontraída com um trabalho físico e com um momento de futevôlei. Em seguida, os atletas realizaram um trabalho tático em campo reduzido.



Desde então a equipe segue concentrada para o desafio, com expectativa de casa cheia.



Campeonato Brasileiro Série D

1ª Final

Globo x Operário

Local: Estádio Barrettão

Horário: 17h